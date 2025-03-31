Süleyman Soylu: Yolsuzlukla mücadelede kimse dokunulmaz değildir

İHA

Eski İçişleri Bakanı ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, AK Parti Bayrampaşa, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan İlçe Başkanlıklarında gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliklerinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sürdürülen terör ve yolsuzluk soruşturmasından sonra yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve CHP’yi sert bir şekilde eleştirdi.

"DEVLETİN TEMEL İLKESİNİN ADALET OLDUĞUNU UNUTMAYALIM"

Devletin temel ilkesinin adalet olduğunu vurgulayan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Devletin dini adalettir. Bu nedenle yolsuzlukla mücadele, devletin en önemli sorumluluğudur. Adaletin sağlanması, ötekileştirme ile mücadele edilmesi ve vatandaşın vergilerinin hizmete dönüşmesi adına gerekli denetimlerin yapılması kaçınılmazdır. Kimse devletin kaynaklarını kendi çıkarları için kullanamaz. Kimse, belediye kazandığında binlerce insanı haksız yere işten çıkaramaz. Adrese teslim ihaleler ve yolsuzluk yapanlar hesap verecek.

"ARTIK TÜRKİYE'DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HAKİM"

Türkiye’de geçmişteki askeri darbeler ve siyasi müdahalelere değinen Soylu, şunları söyledi:

Menderes’i astılar, 71 Muhtırası'nı verdiler, 80 Darbesi'ni gerçekleştirdiler, 28 Şubat’ta milletin değerlerine saldırdılar. Bu yaşananlar, üstünlerin hukuku nedeniyle oldu. Tayyip Erdoğan sadece altyapı inşa etmedi; insanlara başlarını dik tutmayı, haklarını savunmayı öğretti. Artık Türkiye’de hukukun üstünlüğü var ve kimse bundan kaçamayacak.

"SİYASETİ KİRLETTİLER"

CHP’nin İstanbul il kongresi sırasında döviz bürosu açarak şaibeli bir kongre düzenlediğini ileri süren Soylu, şunları söyledi:

Hiçbir kongrede paranın döndüğünü gördünüz mü? Döviz toplandı, dolarlar Ankara'ya götürüldü. Kendi içlerinde ihanet yaşadılar ve siyaseti kirlettiler. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu sırtından hançerledi, bunu kendileri itiraf ediyor. Adrese teslim ihalelerle kendi geleceklerini garanti altına almaya çalışıyorlar.

"NAYLON ÖN SEÇİM YAPIYORLAR"

CHP'nin seçimlere 3 yıl kala gerçekleştirdiği ön seçimi, yolsuzlukları örtbas etme amacı taşıyan bir adım olarak değerlendiren Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Böyle bir uygulama, ne siyasi partiler kanununda ne de seçim kanununda yer alıyor. Ne yaptıklarına bakın; naylon faturalarla nasıl alışmışlarsa, şimdi de naylon ön seçim yapıyorlar. Partilerini kirli hesaplarını örtbas etmek için kullanıyorlar. Yolsuzluklarını meşrulaştırmaya çalışırken, üyelerini ve gönüllülerini adeta birer araç haline getiriyorlar.

"UYARDIM, MÜFETTİŞ GÖNDERDİM"

İçişleri Bakanlığı döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu defalarca yolsuzluk ve usulsüz ihaleler konusunda uyardığını belirten Soylu, şunları söyledi:

Tam 5-6 yıl boyunca uyarılarda bulundum, müfettişler gönderdim. Belediyelere almamanız gereken kişileri alıyorsunuz dedim. PKK ve FETÖ’den eleman aldığınızı belirttim ama hiçbiri dikkate alınmadı. Yolsuzlukları tespit ettik, ihale usulsüzlüklerini ortaya koyduk. Fakat bunlar, üstünlerin hukukuna alışmış.

"SOKAKLARI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Son zamanlarda sokaklarda artan şiddet olaylarına da değinen Soylu, sözlerini şöyle bitirdi: