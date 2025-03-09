Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Halkım Esad rejiminin kurbanı

AA & Ensonhaber

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi sonrasında, Türkiye, Ürdün, Irak ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Şeybani, Suriye’nin istikrarına destek veren ülkelere teşekkür ederek, “Bu toplantıya katılan tüm ülkelere, geçmişte Suriye halkına verdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Zorlu koşullara rağmen Suriyelileri misafir ettiler” dedi.

Aynı zamanda, toplantıya katılan ülkelerin Suriye hükümetinin yanında yer aldığını belirten Şeybani, bu ülkelerin Suriye’nin toprak bütünlüğü konusundaki kararlılıklarına vurgu yaptı ve İsrail’in tehditlerine karşı birlikte durduklarını ifade etti.

Suriye ile komşu ülkeler arasında daha güçlü bir ortak ekonomik ve yatırım işbirliği kurulmasının önemine de dikkat çeken Şeybani, "Bu işbirliği bölgemizin geleceği için kritik bir rol oynayacaktır" şeklinde konuştu.

"TÜM ÇABAMIZ, TOPLUMSAL BARIŞI GÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK"

Son günlerde Suriye’de yaşanan gelişmeler hakkında da konuşan Şeybani, "Esad rejimi, 1 milyondan fazla Suriyeli’yi katletti ve 15 milyon insanı evinden etti. 150 bin Suriyeli hâlâ kayıp. Ancak, Suriye yönetimi, bu tür trajedilerin yaşanmaması için göreve başladığı ilk günden itibaren hoşgörü ve af politikalarını benimsemiştir. Tüm çabalarımız toplumsal barışı güçlendirmeye yöneliktir" ifadelerini kullandı.

"DEVRİK REJİM UNSURLARINA MÜSAMAHA YOK"

Şeybani, devrik rejim unsurlarına karşı Suriye hükümetinin tavrını net bir şekilde ortaya koyarak, "Devrik rejim unsurlarına asla müsamaha gösterilmeyecek. Güvenlik ve istikrarı bozmalarına izin verilmeyecek. Suriye hükümeti, toplumsal barışın garantörüdür ve bu politikayı sürdürme kararlılığına sahiptir" dedi.

"GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAK TEK GÜÇ, İLGİLİ KURUMLARDIR"

Suriye’de güvenliğin sağlanmasında sorumluluğun ilgili kurumlara ait olduğunu belirten Şeybani, "Başka hiçbir güç, bu görevi üstlenemez. Bu işlere müdahale edenler yargı önüne çıkarılacak" dedi.

"SURİYE HALKI, ESAD REJİMİNİN KURBANI OLDU"

Son olarak, Suriye halkına eşit bir yaklaşım sergilediklerini vurgulayan Şeybani, "Biz tüm mezheplerin ve halkların garantörüyüz. Kimse arasında ayrım yapmıyoruz. Suriye halkı Esad rejiminin zulmünün kurbanı oldu, bu trajedinin yeniden yaşanmasına asla izin vermeyeceğiz. Tüm halkımıza kanun önünde eşit haklar ve görevler sunulmaktadır" diye konuştu.