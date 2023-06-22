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TV 100'de Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde yayınlanan Sağlı Sollu'da CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden ihraç edilmesine yönelik disipline sevkiyle ilgili konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesi sonrası eleştirilerde bulunduğu için linç edildiğini söyleyen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

CHP’de her şey söylenebilir, gençler eleştirebileceğiniz bir Cumhurbaşkanı seçiyorsunuz’ dediğini hatırlıyorum. Dolayısıyla çok incindim, benim söylediğim doğru şeyler. Bu seçimin kaybedilmesinin sorumlusu Genel Başkan’ın kendisi.