TBMM, Meclis Başkanı seçimi için toplandı

AA & Ensonhaber

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkanı’nı belirlemek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın yönetiminde bir araya geldi.

Seçim sürecine geçilmeden önce Bozdağ, üç milletvekiline gündem dışı söz hakkı tanıdı. DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, Şırnak’ın kronikleşen sorunlarını gündeme getirirken; CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer de Adana'nın yaşadığı temel sıkıntılara dikkat çekti.

GAZZE'DE YAŞANAN KATLİAMLAR

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ise, “Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü” vesilesiyle Gazze’de yaşanan trajediye odaklandı. İsrail’in saldırılarında çocukların da doğrudan hedef alındığını vurgulayan Yazmacı, birçok çocuğun enkaz altında can verdiğini söyledi. Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasının engellendiğini dile getiren Yazmacı, “Netanyahu’nun kanlı politikalarına karşı dünya kamuoyu utanç verici bir sessizliği tercih ediyor” ifadelerini kullandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, siyasi partilerin grup başkanvekilleri de güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu açıklamaların ardından, görev süresi dolan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yerine seçilecek yeni Meclis Başkanı için oylamaya geçilmesi bekleniyor.