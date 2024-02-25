Temel Karamollaoğlu'nun programa bastonla katıldığı görüldü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun aday tanıtım toplantısına yine bastonla gelmesi dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart'a geri sayım devam ediyor.

Siyasi parti liderleri, adaylarını tanıtmak için il il gezilerini sürdürüyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün partisinin Konya'daki bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısına katıldı.

Yine bastonuyla geldi

82 yaşındaki Karamollaoğlu'nun salona girerken yine baston kullanması dikkat çekti.

İlk kez geçen yıl Eylül ayında, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile buluşması sırasında bastonla görülmüştü.

Karamollaoğlu'ndan 'baston' görevi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yol haritasını Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ile çizdi.

İki partinin TBMM'de ortak grup kuracağı açıklandı.

Mayıs seçimleri öncesi CHP ve HDP ile yakın temaslarda bulunduğu için partililer tarafından oldukça eleştirilen Karamollaoğlu’nun ittifaktaki rolü adeta ‘baston’ görevi olarak nitelendirildi.

Bu süreçte uyguladığı politikalarla parti tabanında büyük bir rahatsızlığa da neden oldu.