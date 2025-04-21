TİKA'dan Somali'de tıbbi ekipman desteği

İHA

Somali’nin başkenti Mogadişu’da hizmet veren ve ülkenin en büyük kamu hastanelerinden biri olan De Martino Hastanesi, Türkiye’nin sağladığı kapsamlı tıbbi ekipman desteğiyle güçlendirildi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından hayata geçirilen destek projesi, hastanenin özellikle yenidoğan, yatan hasta ve yoğun bakım servislerine önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'YE VE TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Teslim törenine Somali Sağlık Bakanı Dr. Ali Hajiadam Abubakar, TİKA temsilcileri ve hastane yönetimi katıldı. Bakan Abubakar, yaptığı açıklamada Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür ederek, söz konusu yardımın ülkenin sağlık altyapısını güçlendirme yönünde hayati bir adım olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında De Martino Hastanesi’ne yenidoğan inkübatörleri, modern hasta yatakları, sedyeler, monitörler, defibrilatörler ve çeşitli tıbbi cihazlar sağlandı. Bu ekipmanların, hastanenin mevcut imkanlarını ileriye taşıyarak hasta bakım kalitesini ciddi ölçüde artırması bekleniyor.

TİKA’nın katkısıyla yalnızca teknolojik donanım değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerinin etkinliği ve kapasitesi de yükseltilmiş olacak. Özellikle yenidoğanlar ve yoğun bakım hastaları için sunulan tedavi hizmetlerinin çok daha sistematik ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.