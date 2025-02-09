Trump: İran'ı cehenneme çevirmek yerine anlaşmayı tercih ederim

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ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ı cehenneme çevirmek yerine bir anlaşma yapılmasını tercih ederim" diyerek, çatışmanın önlenmesinin daha iyi olacağını vurguladı.

Ayrıca, "İran’ı bombalamaktansa bir anlaşma yapmayı tercih ederim. Böylece İsrail de İran'a saldırı düzenlemez" dedi. Bu açıklamalar, Tahran yönetiminin tepkisini merakla bekleten bir mesaj taşıdı.

"İNSANLAR ÖLMEK İSTEMİYOR"

New York Post gazetesine konuşan Trump, bir anlaşma yapmak için hazır olduklarını ve kimsenin savaş istemediğini belirtti. "İnsanlar ölmek istemiyor, kimse ölmek istemez" diyerek anlaşmanın önemini yineledi. Trump, ayrıca Washington ile Tahran arasında yapılacak bir anlaşmanın, İsrail’in de saldırılarını sonlandırabileceğini ve üçlü bir anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

İRAN: "RUS SU-35 UÇAKLARINI ALDIK"

Ancak, bu açıklamaların hemen ardından, İran, Rusya yapımı SU-35 savaş uçakları aldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları komutanı tarafından yapılan bu açıklama, İran’ın askeri gücünü pekiştiren bir adım olarak dikkat çekti. İran, daha önce de askeri teçhizatlar satın almıştı, ancak bu kez yapılan açıklama, resmi bir duyuru olarak tarihe geçti.