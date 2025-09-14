Türkiye'den Yunanistan’a sözde yıl dönümü tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının Anadolu’nun işgal dönemine dair yaptığı açıklamalara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

"MESTENSİZ VE KÜSTAH AÇIKLAMALARI REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, Yunanistan’ın söz konusu döneme ilişkin “asılsız iddiaları” hatırlatarak, bu açıklamaların kabul edilemez olduğu vurgulandı: “Yunan makamlarının sözde yıl dönümü bahanesiyle yaptığı mesnetsiz ve küstah açıklamaları reddediyoruz”

"TARİHİ GERÇEKLERLE ÇELİŞİYOR"

Bakanlık, yapılan açıklamaların hem tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını hem de iki ülke arasında dostane ilişkileri güçlendirme çabalarıyla çeliştiğini belirtti.

"DÜŞMANLIK YARATMA ÇABASINDAN VAZGEÇİN"

Yunan yetkililer, iç siyasi hesaplarla hareket etmek yerine yapıcı adımlar atmaya çağrıldı. Açıklamada, iki ulus arasında düşmanlık yaratmaya yönelik girişimlerden vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı.