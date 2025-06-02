Yılmaz Özdil: İzmir'in çöpünü ben toplarım

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalınca, İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde çalışan binlerce belediye personeli 29 Mayıs’ta greve çıktı.

TEMİZLİK VE ULAŞIM DURDU, SOKAKLAR ÇÖP YIĞININA DÖNDÜ

Grevle birlikte özellikle temizlik ve ulaşım alanında ciddi aksamalar yaşandı. Kentin en işlek bölgelerinden Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da toplanamayan çöpler birikerek hem görüntü kirliliğine hem de yoğun kokuya neden oldu. Kent sakinlerinin yanı sıra turistler de oluşan tablo karşısında rahatsızlıklarını dile getirirken, çevre esnafı, müşteri kayıpları nedeniyle ekonomik zarara uğradıklarını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

YILMAZ ÖZDİL: "İŞÇİ EKSİKSE BİZ ÇÖPÇÜ OLALIM"

Sendikalı işçilerin grevini "İzmirlileri tehdit" olarak yorumlayan gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medya paylaşımında, bir İzmirli olarak belediyeye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, geri adım atmaması gerektiğini belirtti: