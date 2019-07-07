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Polonya'da bir binada gaz patlaması: 3 ölü

Ülkenin güneyindeki Bytom şehrinde bir apartmanda yaşanan gaz patlaması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA | 07.07.2019 - 03:57..
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Polonya Radyosunun aktardığı habere göre, binada meydana gelen patlamada 39 yaşında bir kadın ve 4-5 yaşlarında iki çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi de hastanelere sevk edildi.

Polonya'da bir binada gaz patlaması: 3 ölü

Olay yerinde incelemelerde bulunan Başbakan Mateusz Morawiecki, yaptığı açıklamada, gaz patlaması sonucu anne ve iki çocuğunun yaşamını yitirmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Morawiecki, yaralılardan birinin patlama esnasında binanın önünden geçen bir kişi olduğunu ve bu kişinin vücudunun tamamen yandığını kaydetti.

Polonya'da bir binada gaz patlaması: 3 ölü

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