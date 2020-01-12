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Polonya'yı ABD'den çıkarabilecek yasa protesto edildi

Polonya'da iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi tarafından hazırlanan ve parlamentoda kabul edilen yargı sistemine yönelik düzenlemeleri içeren yasa, başkent Varşova'da protesto edildi.

AA | 12.01.2020 - 01:43..
  1. Haberler
  2. Avrupa
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Başkentteki Polonya Yüksek Mahkemesi önünde toplanan göstericiler, hukukun bağımsızlığının korunması için sessiz protesto düzenledi.

"Siyasi faaliyet yürüten hakimlerin cezalandırılması" ve "Yüksek Mahkeme başkanının seçilme sürecinin değiştirilmesi" gibi düzenlemeleri içeren yasayı protesto etmek için düzenlenen gösteriye, çok sayıda Polonyalı hakim ve savcının yanı sıra Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden de hukukçular katıldı.

Polonya'yı ABD'den çıkarabilecek yasa protesto edildi

POLONYA İLE AB'Yİ KARŞI KARŞIYA GETİREN YASA

Varşova ve Brüksel arasında gerginliğe yol açan yasaya ilişkin Polonya Yüksek Mahkemesi, hakimlerin bağımsızlığını ciddi anlamda tehdit eden tasarının hükümetle hemfikir olmayan hakimlerin görevden uzaklaştırılmasına neden olabileceğini belirtmiş, tasarının yasalaşması halinde ülkenin AB'den çıkmasının gerekebileceği uyarısında bulunmuştu.

Polonya'yı ABD'den çıkarabilecek yasa protesto edildi

Polonya Anayasa Mahkemesi Sözcüsü Michal Laskowski de ülke basınına yaptığı açıklamada, "PiS'in tasarısı birçok açıdan Polonya Anayasası'nı ihlal ediyor. Tasarının kabulü uluslararası alanda çok kötü sonuçlar doğurabilir." demişti.

Polonya'yı ABD'den çıkarabilecek yasa protesto edildi

Avrupa Halk Partisi Başkanı Donald Tusk ise PiS'e karşı sert tutum sergilenmesi gerektiğini belirterek, Polonyalılara eylem yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Ancak bütün tepkilere rağmen geri adım atmayan iktidardaki PİS, 20 Aralık'ta yasayı 233 evet oyuyla meclisten geçirmeyi başarmıştı.

Polonya'yı ABD'den çıkarabilecek yasa protesto edildi

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