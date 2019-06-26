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Pompeo, Hindistan Başbakanı Modi ile buluştu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

İHA | 26.06.2019 - 17:00..
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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Afganistan temaslarının ardından Hindistan’a geçen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Pompeo, Hindistan Başbakanı Modi ile buluştu

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİLER

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raveeş Kumar görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Modi ve Pompeo’nun iki ülke ilişkilerini değerlendirdiğini ifade etti. Kumar, görüşme sonrası Pompeo’nun, Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldiğini belirtti.

Pompeo, Hindistan Başbakanı Modi ile buluştu

SLOGANLAR ATMIŞLARDI

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Hindistan ziyareti, dün başkent Yeni Delhi’de yüzlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Göstericiler, "Ellerinizi İran’ın üzerinden çekin" yazılı pankartlar taşıyarak ABD karşıtı sloganlar atmıştı.

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