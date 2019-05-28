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Porsche'ye polis baskını

Alman otomobil üreticisi Porsche'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla baskın yapıldı.

AA | 28.05.2019 - 22:30..
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Stuttgart savcılığından yapılan açıklamada, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamasıyla Porsche'ye ait bürolara ve bazı mali müşavirlerin evine baskın düzenlendiği ifade edildi.

"HAKSIZ KAZANÇ" SUÇLAMASI

Açıklamada, Stuttgart Şirket Denetleme Dairesinden bir yetkilinin devam eden vergi denetimi sırasında, şirketin vergi danışmanına gizli bilgiler verdiği ve bunun karşılığında haksız kazanç elde ettiği suçlaması bulunduğu vurgulandı.

Baden Württemberg eyalet polisi ile yapılan baskında bazı belgelere el konulduğu ve incelenmek üzere savcılığa götürüldüğü belirtildi.

Porsche'ye polis baskını

ESKİ TEMSİLCİ DAHİL 5 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Bild gazetesinde yer alan haberlerde de Porsche'nin eski iş yeri temsilcisi Uwe Hück hakkında haksız kazanç elde ettiği iddiaları bulunduğu ve evine yapılan baskınlarda Hück'ün kazanç belgelerinin incelendiği iddia edildi.

Haberde Hück dışında 5 kişi hakkında daha soruşturma açıldığı belirtildi.

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