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Prens Harry ve Meghan'ın Instagram hesabı rekor kırdı

İngiltere Prensi Harry ve eşi Düşes Meghan’ın Instagram hesabı, en kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşma rekorunu kırarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

İHA | 04.04.2019 - 15:35..
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İngiltere Prensi Harry ve eşi Düşes Meghan, sosyal medya sitesi Instagram’da “Sussex Royal” isimli bir hesap açtı.

Açılan resmi hesaba birkaç saat içinde adeta takipçi yağdı.

5 SAAT 45 DAKİKADA 1 MİLYON TAKİPÇİ GELDİ

Prens Harry ve düşesin  takipçi sayısı, 5 saat 45 dakika içinde 1 milyona ulaştı. Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri, bunun bir rekor olduğunu duyurarak 1 milyon takipçiye 11 saat 35 dakikada ulaşan Kang Daniel’i geçtiklerini ifade etti.

Prens Harry ve Meghan'ın Instagram hesabı rekor kırdı

''RESMİ HESABIMIZA HOŞ GELDİNİZ''

Çift, Instagram’da paylaştıkları ilk görselde, “Resmi Instagram hesabımıza hoş geldiniz; ne yaptığımızı paylaşmak, önemli duyurularda bulunmak ve mühim meseleleri aydınlatmak istiyoruz” ifadesini kullandı.

Prens Harry ve Meghan'ın Instagram hesabı rekor kırdı

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