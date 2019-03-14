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PTT şubesine giren saldırgan, paralarla kaçtı

PTT şubesine silahıyla giren kimliği belirsiz kişi, kasadaki 3 bin TL'yi alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA | 14.03.2019 - 12:28..
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan PTT şubesine gelen kapüşonlu bir kişi, elindeki silah ile birlikte soygun girişiminde bulundu.

PTT şubesine giren saldırgan, paralarla kaçtı

3 BİN TL'Yİ ÇALDI

Buradaki görevlinden yere yatmasını isteyen silahlı kişi, kasadaki 3 bin TL’yi alıp, kaçtı. Görevlinin durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine, şubeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun İZLE

SİLAHLI SALDIRGAN ARANIYOR

Görevli, polis ekiplerine verdiği ifadede, "Silahla içeriye girererek, 'Yere yat kafanı kaldırma.' dedi ve küfretti. Sonrasında paraları alıp, yaya olarak kaçtı." dedi. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.

PTT şubesine giren saldırgan, paralarla kaçtı

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