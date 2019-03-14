PTT şubesine giren saldırgan, paralarla kaçtı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan PTT şubesine gelen kapüşonlu bir kişi, elindeki silah ile birlikte soygun girişiminde bulundu.
3 BİN TL'Yİ ÇALDI
Buradaki görevlinden yere yatmasını isteyen silahlı kişi, kasadaki 3 bin TL’yi alıp, kaçtı. Görevlinin durumu polis ekiplerine haber vermesi üzerine, şubeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun İZLE
SİLAHLI SALDIRGAN ARANIYOR
Görevli, polis ekiplerine verdiği ifadede, "Silahla içeriye girererek, 'Yere yat kafanı kaldırma.' dedi ve küfretti. Sonrasında paraları alıp, yaya olarak kaçtı." dedi. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken, silahlı saldırganı yakalama çalışmaları sürüyor.