PTT'den "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Türkiye, 22 yıl sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor...

32 devlet ve hükümet liderin bir araya geleceği bu zirve, tarihi bir öneme sahip.

PTT bu kapsamda, "2026 NATO Zirvesi" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tasarladı.

SATIŞA ÇIKARILDI

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar, PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Anılan filatelik ürünlerin satışıyla başkentteki PTT 4. Bölge Müdürlüğü Ulus PTT Müdürlüğünde "2026 NATO Zirvesi 07.07.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

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