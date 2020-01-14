Putin ile Bush'un Rus kızlarıyla dansı

Sovyetler Birliği'nin çökmesinden sonra Rusya Federasyonu kurulmuş, ülkenin ilk Devlet Başkanı Boris Yeltsin olmuştu.

GİZLİ KALMIŞ HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Yeltsin’in imzaladığı kararname ile 1999-2000 yılları arasında Rusya’ya Başbakan olarak atanan ardından ise 2000 yılında Yeltsin’den koltuğu devralarak ülkenin devlet başkanı olan Vladimir Putin’in göreve gelmesinin 20'nci yıl onuruna bugüne kadar gizli kalmış birçok görüntü yayınlandı.

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler İZLE

ESKİ ABD BAŞKANI'NIN GÖRÜNTÜLERİ

Kremlin tarafından yayınlanan görüntülerde Putin’in görev yaptığı süre zarfında gerçekleştirdiği görüşmelerden detaylar, tatillerinden fotoğraflar, görüntüler ve özel yaşamına dair birçok fotoğraf ve video paylaşıldı. Kronolojik sıralamaya göre hazırlanan albümde de en çok dikkat çeken görüntü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un dans ettiği görüntüler oldu.

İKİ LİDERİN DANSI

6 Nisan 2008 yılında Soçi’de Putin ile görüşen Bush, onuruna akşam yemeği verildiği sırada Rus dansçılarla birlikte sahneye çıktı. Rusya’nın en eski etnik şarkılarından olan ‘Madam Madam’ isimli şarkıda Putin ve Bush’un dansı dikkat çekti. Rus müzik çalgısı balalayka eşliğinde dans eden Putin ve Bush, birbirlerini tebrik ederek masalarına geri döndü.