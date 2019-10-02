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Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

Avrasya Ekonomi Birliği'nin Yüksek Konsey toplantısına katılan liderler, zirvenin ardından selfie çekerek sosyal medyada paylaştı.

İHA | 02.10.2019 - 04:03..
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Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

Avrasya Ekonomi Birliği’nin Yüksek Konsey toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan toplantı sonrası bulundukları bir otobüste selfie çekti.

PAŞİNYAN: OTOBÜS SELİFESİ

Çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Paşinyan fotoğrafa, “Otobüs selfiesi, bu kısa sürede önemli kararları hallettik” ifadelerini kullandı.

Putin ve Ruhani'den otobüste selfie

ERİVAN'DA AVRASYA EKONOMİ BİRLİĞİ ZİRVESİ

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da Başbakan Nikol Paşinyan’ın ev sahipliğinde üye ülkelerin liderleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov ve Avrasya Ekonomi Komisyonu Başkanı Tigran Sarkisyan’ın katılımıyla gerçekleşmişti. Toplantıda Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon gözlemci sıfatıyla bulunurken toplantının konukları ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Singapur Başbakan’ı Lee Hsien Lun olmuştu.

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