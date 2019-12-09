Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan nükleer çantası ilk kez bir televizyon kanalında görüntülendi.

Programda çanta detaylarıyla incelenirken, çantanın tarihsel süreci de ele alındı. Askeri uzman, çantanın Sovyetler Birliği döneminde ‘Kazbek’ adıyla kullanıldığını, buradaki amacın askeri komuta merkezine kodlar göndererek olası bir savaşın başlatma talimatının verilmesinin amaçlandığını ifade etti.

ÇEGET İSİMLİ ÇANTA

Çantanın Putin’in devlet başkanlığına seçilmesinden sonra geliştirilmeye başlanıldığı ifade edilirken, çantaya ‘Çeget’ isminin verildiği aktarıldı.

FÜZELERİ ATEŞLEYEN TEK DÜĞME

Askeri uzman çantanın çalışma sistemini anlatarak, bir flash bellek aracılığıyla daha önce oluşturulan savaş talimatının kodlarının stratejik silahların komuta merkezine iletildiğin, ve nükleer başlıklı balistik füzelerin bu komut ile birlikte ateşlenebileceğini ifade etti.

HER SEYAHATİNDE YANINDA TAŞIYOR

Televizyon programında nükleer savaş talimatı verilen çantanın yanı sıra 2 çantanın daha bulunduğu, bu çantaların ise bilgisayar bağlantıları ile doğrudan komuta merkezleri ile bağlantıya geçtiği aktarıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu çantayı hemen hemen her yurt dışı seyahatinde ve Rusya’nın uzak noktalarındaki toplantılarında yanında götürüyor.

2 ÖNEMLİ DÜĞMESİ VAR

Çantanın 2 önemli düğmesinin bulunduğu, bu düğmelerden beyaz olanına basıldığı zaman özel kodların stratejik füze merkezlerine gönderildiği ve doğrudan talimatın gerçekleştiği ifade edildi.