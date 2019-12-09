taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8093
Euro
6.4359
Altın
1462.75
Borsa
108786.06
Gram Altın
273.039
Bitcoin
43543.34

Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta

Gittiği her yerde Putin'e eşlik eden çanta, ülkenin tüm nükleer silahlarını ateşleyebilme özelliğine sahip.

İHA | 09.12.2019 - 17:43..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, nükleer füze fırlatma düğmesi bulunan nükleer çantası ilk kez bir televizyon kanalında görüntülendi.

Programda çanta detaylarıyla incelenirken, çantanın tarihsel süreci de ele alındı. Askeri uzman, çantanın Sovyetler Birliği döneminde ‘Kazbek’ adıyla kullanıldığını, buradaki amacın askeri komuta merkezine kodlar göndererek olası bir savaşın başlatma talimatının verilmesinin amaçlandığını ifade etti.

ÇEGET İSİMLİ ÇANTA

Çantanın Putin’in devlet başkanlığına seçilmesinden sonra geliştirilmeye başlanıldığı ifade edilirken, çantaya ‘Çeget’ isminin verildiği aktarıldı.

Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta

FÜZELERİ ATEŞLEYEN TEK DÜĞME

Askeri uzman çantanın çalışma sistemini anlatarak, bir flash bellek aracılığıyla daha önce oluşturulan savaş talimatının kodlarının stratejik silahların komuta merkezine iletildiğin, ve nükleer başlıklı balistik füzelerin bu komut ile birlikte ateşlenebileceğini ifade etti.

Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta

HER SEYAHATİNDE YANINDA TAŞIYOR

Televizyon programında nükleer savaş talimatı verilen çantanın yanı sıra 2 çantanın daha bulunduğu, bu çantaların ise bilgisayar bağlantıları ile doğrudan komuta merkezleri ile bağlantıya geçtiği aktarıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu çantayı hemen hemen her yurt dışı seyahatinde ve Rusya’nın uzak noktalarındaki toplantılarında yanında götürüyor.

Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta

2 ÖNEMLİ DÜĞMESİ VAR

Çantanın 2 önemli düğmesinin bulunduğu, bu düğmelerden beyaz olanına basıldığı zaman özel kodların stratejik füze merkezlerine gönderildiği ve doğrudan talimatın gerçekleştiği ifade edildi.

Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta

Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta

Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta

Putin'in yanında taşıdığı nükleer çanta

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

GENAR ve KONDA'nın genel seçim anketi

270
İmamoğlu: Kanal İstanbul 23 Haziran'da iptal edildi

İmamoğlu: Kanal İstanbul 23 Haziran'da iptal edildi

821
Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

Güngören Belediyesi'ndeki skandal ceza sonrası açıklama

487
Muslera'nın aile pozu

Muslera'nın aile pozu

38
Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir'in katili intihar girişiminde bulundu

464
TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

TBMM'de 2020 bütçe görüşmelerinde MHP-HDP tokalaşması

225
MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı

74
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir