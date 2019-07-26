Rahatsızlanan yaşlı kadını camdan girerek kurtardılar

Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde 3 katlı bir apartmanın birinci katında yaşayan 84 yaşındaki Şükran Çınar, gece geç saatlerde rahatsızlandı.

"KIZIMA HABER VERİN"

Yaşlı kadın, üst komşusu olan Nuray Soybay’ı telefon ile aradı. Şükran Çınar, üst komşusuna rahatsızlandığını ve kızına haber verilmesini istediğini söyledi.

İTFAİYEYİ ARADILAR

Bunun üzerine üst komşu Nuray Soybay, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hasta olduğundan dolayı kapıyı açamadığını anlayan komşu Nuray Soybay, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

ÜST KOMŞUSUYUM

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, birinci katın camında girerek yaşlı kadını evden çıkardı. Hastalanan kadın ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Yaşlı kadının üst komşusu Nuray Soybay, yaşlı kadının kendisine telefon ettiğini ifade ederek, “Telefonum çaldı, 3’e çeyrek vardı. Çok fenayım dedi. Kızımı arar mısınız dedi? Aradım, işte itfaiyeler hepsi geldiler. Ben üst komşusuyum.” şeklinde konuştu.

HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kadını camdan girerek hastaneye sevk etti.