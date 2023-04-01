Burak Özçivit stil ikonunun Fahriye Evcen olduğunu söyledi Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özçivit, evden çıkarken kombinini eşi Fahriye Evcen ile hazırladıklarını açıkladı.

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Doludizgin evliliklerini evlatlarıyla taçlandıran Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti ikinci çocuklarını kucaklarına aldı.

Tatlı bir telaş içerisinde olan çift, Nişantaşı’nda bir mağazanın açılışına katıldı.

Açılış sonrasında gazetecilere takılan ikili soruları yanıtladı.

"Evden çıkarken kombinimi eşimle hazırlıyoruz"

Özçivit, kendisine yöneltilen, “Çok şık giyiniyorsunuz, modacıyla çalışıyor musunuz?” sorusuna, “Şıklığımı Fahriye’ye borçluyum, çok yardım ediyor. Evden çıkarken kombinimi eşimle birlikte hazırlıyoruz” yanıtını verdi.

Özçivit, bazı eşler çok yakıştığı kıyafeti giydirmek istemez sizin aranızda da oluyor mu sorusuna ise şöyle cevap verdi;

Olur mu öyle şey öyle bahsettiğinizi gibi bir durum olmuyor aramızda. Tam tersi bana yakışanı seçiyor. Birbirimize pozitif destek oluyoruz.

"Çocuk bakmak kolay geliyor"

Fahriye Evcen ise şöyle konuştu;