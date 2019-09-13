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Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis cezası

Bir televizyon programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Rasim Ozan Kütahyalı, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 13.09.2019 - 12:10..
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Yorumculuğunu yaptığı spor programında Boşnaklar için söylediği sözlerden dolayı, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan Rasim Ozan Kütahyalı’nın yargılandığı dava, karara bağlandı.

Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis cezası

'YAKALANIP, İFADESİ ALINDI' AYRINTISI

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tarafların avukatları ve çok sayıda Boşnak vatandaş katıldı. Hakim Dursun Ali Gümüş, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakkında çıkartılan yakalama kararı doğrultusunda yakalandığını ve ifadesinin alındığını kaydetti.

Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis cezası

"MÜVEKKİLİM YAKALANMADI, KENDİMİZ GELDİK"

Hakim Gümüş’ün ardından söz alan Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi, “Benim müvekkilim yakalanmadı. Biz kendimiz geldik.” dedi. Avukat Esennur Ezgi’nin sözlerine cevap veren Hakim Gümüş, “O konuya hiç girmeyelim. Ufak detaylara hiç takılmayalım. Polis koruması olan adama yakalama kararı çıkarıyorum. Bir hafta sonra geliyor. Bu devletin ayıbıdır.” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis cezası

"BOŞNAKLARA DEĞİL, İNSANLIĞA HAKARETTİR"

Hakim Gümüş’ün talepleri sorması üzerine sanık Kütahyalı’nın avukatı Esennur Ezgi Sinan Engin, Ahmet Çakar ve Ertem Şener’in tanık olarak dinlenmesini talep etti. Hakim Dursun Ali Gümüş, tanık dinlenme talebinin mahkeme tarafından daha önceki oturumlarda reddedilmiş olduğu gerekçesiyle talebin yeniden reddine karar verdi.  Duruşmada söz alan müşteki avukatı, “Bu Boşnak halkına değil, insanlığa hakarettir. Sanık Sırpların kullandığı kavramlarla Boşnaklara hakaret etmiştir. Sanığın Türk adaletine saygısı yoktur. Duruşmalara gelmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis cezası

"ŞUURSUZCA SÖYLEDİM"

Sanık avukatı Esennur Ezgi, sanık Rasim Ozan Kütahyalı tarafından mahkemeye gönderilen yazıyı okudu. Kütahyalı’nın yazısında, “Bosna Sancak Dernekleri ne ceza almamı istiyorsa, ben razıyım. Bedeli ne ise en ağırını çekmek istiyorum. Şuursuzca söyledim.” ifadeleri yer aldı.

"EMİN ÇÖLAŞAN'A DAVA DAHİ AÇILMADI"

Kararın açıklanmasının öncesinde söz alan sanık avukatı Ezgi, “Ben hukukçu olarak konuşuyorum. Kasıt ve kötü niyet yoktur. Ekşi Sözlük’te de yer alan bu söylemle ilgili dava açılmamıştır. Ayrıca Boşnaklar hakkında aşağılama eyleminde bulunan Emin Çölaşan hakkında dava dahi açılmamıştır.” dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis cezası

10 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan hakim Dursun Ali Gümüş, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığını belirten hakim Gümüş, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine ilişkin kanaat oluşmadığı gerekçesiyle cezanın ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

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