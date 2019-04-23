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Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Realme'nin yeni amiral gemisi telefonu Realme 3 Pro resmi olarak duyuruldu. Telefonun çıkış fiyatını ve detaylı özelliklerini sizler için derledik.

Haber Merkezi | 23.04.2019 - 09:11..
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Önceleri Çinli üretici Oppo'nun bir alt markası halinde ortaya çıkan ve ardından elde ettiği başarılar sayesinde kendi başına bir marka haline gelen Realme, yeni amiral gemisi Realme 3 Pro'yu resmi olarak duyurudu. Telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep beraber bir göz atalım.

realme

REALME 3 PRO ÖZELLİKLERİ

RMX1851 model numarasına sahip Realme 3 ProQualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri ile satışa çıkacak telefonda, 6,3 inç büyüklüğünde ve 1920x1080 çözünürlüğünde Full HD ekran bulunuyor.

16 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamerası bulunan Realme 3 Pro'nun ön tarafında ise 25 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacak Realme 3 Pro, hızlı şarj destekli 4045 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor.

realme 3 pro

Mavi, gri ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Realme 3 Pro'nun satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

  • 4 GB RAM'li sürüm : 200 dolar
  • 6 GB RAM'li sürüm : 243 dolar

 

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