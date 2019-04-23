Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Önceleri Çinli üretici Oppo'nun bir alt markası halinde ortaya çıkan ve ardından elde ettiği başarılar sayesinde kendi başına bir marka haline gelen Realme, yeni amiral gemisi Realme 3 Pro'yu resmi olarak duyurudu. Telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep beraber bir göz atalım.

REALME 3 PRO ÖZELLİKLERİ

RMX1851 model numarasına sahip Realme 3 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 710 yonga setinden güç alacak. 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama seçenekleri ile satışa çıkacak telefonda, 6,3 inç büyüklüğünde ve 1920x1080 çözünürlüğünde Full HD ekran bulunuyor.

16 MP + 5 MP olmak üzere çift arka kamerası bulunan Realme 3 Pro'nun ön tarafında ise 25 MP çözünürlüğünde tek bir kamera bulunuyor. Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacak Realme 3 Pro, hızlı şarj destekli 4045 mAh kapasiteli bir batarya barındırıyor.

Mavi, gri ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulan Realme 3 Pro'nun satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

4 GB RAM'li sürüm : 200 dolar

6 GB RAM'li sürüm : 243 dolar

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