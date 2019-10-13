Recep Sert silahlı saldırıdan yakalandı.

Türkiye'nin ilk yüz nakli operasyonu geçiren isimlerinden biri olan ve bu operasyon nedeniyle tanınan Recep Sert, Bilecik’te bir işyerine silahlı saldırı düzenlediği gerekçesiyle eşi Emnine Sert'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Bilecik’te Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerindeki çiğ köfteci dükkanına saat 02.20 sıralarında 3 el ateş edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda kurşunlar, dükkan ile park halindeki araçlara isabet etti.

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Görüntülerden silahı Türkiye’nin 5’nci yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep Sert’in ateşlediğini belirledi.

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EVİNDE YAKALANDI

Şüpheli Recep Sert, Bursa’nın İnegöl ilçesindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantıları olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert'i de yakaladı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde ifadeleri alınan Recep Sert ve eşi ile diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN TUTUKLANDILAR

Bilecik’te, silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.