Renault, koronavirüs nedeniyle Güney Kore'deki üretimi durdurdu

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, şimdiye kadar bine yakın kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. 40 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle birçok şirket, kendi önlemlerini almak zorunda kaldı.

Bu şirketlerden biri olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Güney Kore’deki alt üretim firması RSM’in Busan’daki üretimini durdurduğunu açıkladı.

ÇİN'DEKİ TEDARİK SÜRECİNDE AKSAMALAR YAŞANDI

Birçok şirketin merkezi her ne kadar Çin'de olmasa da Çin'den tedarik edilen parçaların sayısı oldukça fazla. Renault, Çin'den parça ve ham madde gelmediğini belirterek 11 Şubat'tan itibaren üretimin askıya alınacağını duyurdu.

VUHAN'DAKİ FABRİKASINI DA KAPATTI

Koronavirüsün ilk çıktığı Vuhan şehrinde de fabrikası bulunan Renault, geçtiğimiz günlerde Çinli yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından fabrikanın geçici olarak kapatıldığını açıklamıştı.

Gelen bilgilere göre, üretime ara veren tek otomobil şirketi Renault değil. Birçok otomobil üreticisi, Çin'deki tedarik sorunları nedeniyle üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

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