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Teröristlerden arındırılan Resulayn havadan görüntülendi

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Resulayn, havadan fotoğraflandı.

İHA | 21.10.2019 - 12:40..
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YPG'ye yönelik düzenlenen Barış PInarı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Suriye'nin Resulayn kentinin kontrolü ele geçirildi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Havadan çekilen görüntülerde; teröristlerin kazdığı tüneller ve mevziler görülürken, sokakların boş olması dikkat çekti.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ve Resulayn'da günlük hayatın normale döndüğüne ilişkin görüntüleri paylaştı.

Teröristlerden arındırılan Resulayn havadan görüntülendi

"HAYAT NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI"

Bakanlığın Twitter hesabında, "Kahraman Mehmetçiklerimizin kontrol altına aldığı Fırat'ın doğusundaki bölgelerde hayat normale dönmeye başladı." başlıklı video içerik paylaşıldı.

Görüntülerde, terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad sokaklarındaki esnafın kepenklerini açarak, çalışmaya başladığı, halkın alışveriş yaptığı anlara yer verildi. Resulayn sokaklarında çekilen görüntülerde ise Türkiye'nin gönderdiği yardımların Mehmetçik tarafından bölge halkına teslim edildiği ve Mehmetçik'in çocuklarlar birlikte olduğu anlar yer aldı.

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