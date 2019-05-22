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Ricardo modeli nedir

Ricardo modeli; bir ülkenin bazı malları daha verimli ve düşük maliyetle üretiyorsa bu ürünlerde uzmanlaşması ve kaynaklarını israf etmemesini gerektiğini öneriyor.

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David Ricardo'nun ortaya attığı, 1960'larda da ABD'li akademisyen Prof. Dr. Bela Balassa tarafından geliştirdiği bir kavram olarak öne çıkıyor.

DIŞ TİCARET YAPMALARINI ÖNERİYOR

Bu modelin temelinde "uzmanlaşma" kavramı yer alıyor. Model, ülkeler için karşılaştırmalı üstünlüğe sahip oldukları belli mal ve hizmetlere göre dış ticaret yapmalarını öneriyor.

Ricardo modeli nedir

BU MODEL HALA KULLANILIYOR

TİM'in hakkında raporlar hazırladığı model, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından halen kullanılıyor. Model, akademisyenlerce hedef pazarlar ile avantajlı ihraç ürünlerinin eşleştirilmesinde en pratik ve sonuç veren model olarak kabul ediliyor.

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