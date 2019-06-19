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Rihanna kendi etkinliğine 3 saat geç kaldı

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve tasarımcı Rihanna, kendi yarattığı iç giyim markasına ait yeni koleksiyonu New York'taki etkinlikle tanıttı.

Haber Merkezi | 19.06.2019 - 11:58..
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Şarkıcılık ve oyunculuğuyla servetine servet katan Rihanna, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonunun sergileneceği New York'taki etkinliğe, 3 saat geç geldi.

RIHANNA'YA BÜYÜK İLGİ

Basın mensupları, Rihanna'nın etkinliğine büyük ilgi gösterdi. Güzel şarkıcının fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışan fotoğrafçılar, RiRi'nin mekana gelişini uzun süre bekledi.

ŞEKER PEMBESİ ELBİSE GİYDİ

Etkinliğe şeker pembesi, saten bir elbiseyle gelen Rihanna, saçlarını ise Afrika örgüsü yaptırmıştı.

Barbadoslu şarkıcı, her ne kadar müzik çalışmalarına ara vermiş olsa da geçen sene, 2019'da yeni müzik yayınlayacağını duyurmuştu.

Rihanna kendi etkinliğine 3 saat geç kaldı

Rihanna kendi etkinliğine 3 saat geç kaldı

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