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Rize’de buz gibi suda yüzme şenliği

Deremezra Yaylası'nda düzenlenen yüzme şenliğinde, dondurucu soğukta gölde yüzenler renkli görüntüler oluşturdu.

AA | 19.01.2020 - 16:57..
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Rize’nin Ardeşen ilçesi Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki 1100 rakımlı Deremezra Yaylası'nda bulunan gölde düzenlenen Kış Yüzme Şenliği’nde bu yıl 25 sporcu yüzdü.

Göle girmeden önce karın üzerinde horon tepen vatandaşlar, daha sonra göle girdi.

Soğuk havada göle girmeyi göze alamayanlar ise yüzenleri izleyerek telefonlarıyla o anları görüntüledi.

"YAĞ, BAL, MİNCİ İLE BESLENDİM"

2,5 dakika suda durmayı hedefleyen ancak 1 dakika dayanabilen Tarık Gürsoy, “Aslında bu provaydı, birazdan yine gireceğim. Ben yağ, bal, minci ile beslendim, kütük taşıdım, kaya kaldırdım, bu şenliğe hazırlandım. Ben suyu 32-33 derece ölçtüm ama eksiymiş diyorlar” ifadelerini kullandı.

Rize’de buz gibi suda yüzme şenliği

Rize’de buz gibi suda yüzme şenliği

Rize’de buz gibi suda yüzme şenliği

Rize’de buz gibi suda yüzme şenliği

Rize’de buz gibi suda yüzme şenliği

Rize’de buz gibi suda yüzme şenliği

Rize’de buz gibi suda yüzme şenliği

Rize’de buz gibi suda yüzme şenliği

Rize’de buz gibi suda yüzme şenliği

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