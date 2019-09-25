Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde gece saat 01.00 sularınd, tepelerde yiyecek bir şey bulamayan yavru ayı ilçe merkezine indi.

7 KÖPEK YAVRU AYIYI KOVALADI

Merkez Mahallesi İnönü Bulvarında bir ayının köpekler tarafından kovalandığı görüldü. Vatandaşlar, izledikleri ilginç görüntü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görüntülerde, İnönü Bulvarında 7 köpek tarafından kovalanan ayının bir taksi durağına girmeye çalıştığı ve giremeyince kaçmaya devam ettiği görülüyor.

DUVARA TIRMANMAK İSTESE DE BAŞARILI OLAMADI

Belli bir süre kaçan ayı, dükkanların kapılarını yoklayıp tırmanmak istese de başarılı olamıyor. Yaklaşık 400 metre köpeklerden kaçan ayı, daha sonra kameraların görüş açısından çıkıyor. Öte yandan yetkililer, vatandaşları yaban hayatına zarar vermemeleri konusunda uyardı.

Rize’de köpekler bir olup yavru ayıyı kovaladılar ViDEO









