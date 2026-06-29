Robert Lewandowski, Chicago Fire'a imza attı

Robert Lewandowski'nin kariyerine ABD'de devam edeceği resmen açıklandı.

MLS ekiplerinden Chicago Fire, Polonyalı yıldız golcüyü kadrosuna kattığını duyurdu.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Barcelona'da forma giyen 37 yaşındaki santrfor ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya futbolunun ikon isimlerinden ve Polonya tarihinin en golcü oyuncusu Robert Lewandowski'yi Designated Player statüsünde kadromuza kattık." ifadelerine yer verildi.

TATİL İÇİN ANTALYA'DA

Transfer sürecinde adı daha önce Fenerbahçe ile de anılan ve şu an Antalya'da tatil yapan 37 yaşındaki golcünün, geçtiğimiz haftalarda Chicago'yu ziyaret ettiği ve taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtilmişti.

Robert Lewandowski tatil için Antalya'yı seçti

PİYASA DEĞERİ 7 MİLYON EURO

Barcelona ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan tecrübeli futbolcu, geride bıraktığımız sezon 46 maça çıktı.

7 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız forvet, bu müsabakalarda 19 gol ve 4 asistle mücadele etti.