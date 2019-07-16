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Roma döneminden kalan lahde sprey boya sıkıldı

Bartın'da, Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezara sprey boyayla yazı yazan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

AA | 16.07.2019 - 15:23..
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Milattan önce 3000'li yıllarda kurulduğu bilinen, Helenistik, Roma, Bizans ve Ceneviz dönemi yerleşim merkezlerinden olan ve bu dönemlere ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede, Amasra Müzesi önündeki lahit mezar taşına sprey boyayla yazı yazıldığı tespit edildi.

Amasra Müze Müdürlüğü bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce müze önünden geçen yürüyüş yoluna konulan Roma dönemine ait olduğu belirtilen lahit mezarının üzerine, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sprey boyayla "Gülay" yazıldığı görüldü.

Roma döneminden kalan lahde sprey boya sıkıldı VİDEO

Roma döneminden kalan lahde sprey boya sıkıldı

"BU MANZARA BİZE YAKIŞMIYOR"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin 5 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda Kuşkayası Yol Anıtı ve Amasra Kalesi duvarlarına da benzer şekilde spreyle yazılar yazıldığını aktaran Boran, "Bugün yine tarihi eserlerin üzerine aynı şekilde yazı yazıldığını görüyoruz. Amasra Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde yer olmadığı için bu lahitler, sergilenmek üzere 15 yıl önce yürüyüş yoluna konulmuştu. Ancak üzerine yazı yazılması çok üzücü. Bu manzara bize yakışmıyor. Gelen turistlerimizden rica ediyoruz, tarihimize saygı göstersinler." diye konuştu.

YAZI KUMLAMA YÖNTEMİYLE SİLİNECEK

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun da yazıyı yazan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığını, söz konusu yazının da kumlama yöntemiyle silineceğini kaydetti.

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