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Ronaldo'dan yeni aracına servet

Juventus'un başarılı futbolcusu Cristiano Ronaldo, Bugatti La Voiture Noire için 11 milyon euro ödedi.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 16:00..
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Araca düşkünlüğü ile bilinen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, koleksiyonuna yeni bir araç daha ekledi.

11 MİLYON EURO ÖDEDİ

Ronaldo'nun 2019 Cenevre Otomobil Fuarı'nda beğendiği 'Bugatti La Voiture Noire' için 11 milyon euro ödediği ileri sürüldü.

Bu aracı satın alan kişinin adı sır gibi saklanıyordu, ancak çıkan dedikodular gerçeği de ortaya çıkardı. Ronaldo, böylece dünyanın en pahalı aracının da sahibi oldu.

Ronaldo'dan yeni aracına servet

110'UNCU YILA ÖZEL ARAÇ

Şirket, 'Bugatti La Voiture Noire'u 110'uncu yılına özel olarak tasarladığını açıklamıştı.

Ronaldo'dan yeni aracına servet

MAKSİMUM HIZI 260

Araç; 4 turbolu 8.0 litrelik motor, 16 silindiriyle 1479 beygir gücü (1103 kW) güç ve 1600 Nm tork üretimi yapıyor. Aracın maksimum ulaştığı hız ise 260 olarak dikkat çekiyor.

Ronaldo'dan yeni aracına servet

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