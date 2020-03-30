Rothschild Hanedanı nedir

Ailenin Avusturya ayağının beş nesli, 1816 yılında Habsburg İmparatoru II. Francis tarafından miras sistemiyle geçen baronluk verilmesiyle Avusturya soylusu ilan edilmiştir. Ailenin İngiliz ayağı ise Kraliçe Victoria'nın izniyle Avusturya'da sahip oldukları Baron unvanını İngiltere'de de kullanma olanağına kavuşmuştur.

19’uncu yüzyıl boyunca ailenin, en büyük özel ve modern tarihin en büyük servetini oluşturduğu öne sürülmektedir.

ROTHSCHİLD KELİMESİNİN ANLAMI

Rothschild kelimesi Almanca "kırmızı kalkan" demektir. Rothschild Ailesi'nin ilk dedesinin dükkanında kırmızı bir kalkan asılı olduğu, ailenin adının da buradan geldiği belirtilmektedir. Kalkan, sağ üst köşedeki armanın ortasında da görülmektedir. Bu soyadı, Almanya'da epey yaygın olsa da sahiplerinin çoğu bu aileyle bağlantılı değildir.

ORTAYA ÇIKIŞLARI

Ailenin Avrupa'da tanınmaya başlaması döviz ticaretiyle uğraşan ve Hesse Prensi ile ticaret yapan 1710 doğumlu Amschel Moses Rothschild'in oğlu olan Mayer Amschel Rothschild'in, Frankfurt'ta 1744 yılında doğumuyla başladı. Frankfurt'un Judengasse denilen Yahudi gettosunda doğan Mayer, bir finans kurumu kurdu ve iş yapmaları için 5 oğlunu farklı Avrupa şehirlerine yollayarak, nüfuzunu genişletti.

ARMASI VE ANLAMI

Rothschildlerin arması, sıkılmış bir yumruk ve Mayer Rothschild'in beş oğlunu simgeleyen beş oktan oluşuyor.

Bu aynı zamanda İncil'deki 127’inci bölüme bir göndermedir: Bir savaşçının elindeki oklar gibi.

Ailenin sloganı ise armanın altında Latince yer alıyor: Concordia, Integritas, Industria (Uyum, Dürüstlük, Girişimcilik)

(Rothschildlerin Frankfurt Yahudi gettosundaki evi)

ÖNCE AİLE İÇİ EVLİLİK SONRA ARİSTOKRASİ HANEDANLARLA BİRLİKTELİK

Kraliyet ve aristokrasi arasında yaygın olan daha sonra da DuPont Ailesi gibi iş çevrelerince de kopyalanan bir teknik olan ilk ve ikinci dereceden kuzenler arasında evlilikleri dikkatle ayarlayarak Mayer Rothschild, servetin ailede kalmasını sağladı. Fakat daha sonraları 19’uncu yüzyılın sonuna doğru neredeyse bütün Rothschildler aile dışından, genellikle de aristokrasi ve diğer finansal hanedanlar içinden evlilik yaptı.

KOMPLO TEORİLERİ

200 seneyi aşkın bir zamandır, Rothschild Ailesi sıklıkla komplo teorilerinin hedefinde olmuştur. Bu teoriler farklı biçimler almaktadır. Örneğin ailenin; Illuminati üyesi olduğunu öne sürmek, bütün dünyanın servetini ve finansal kurumlarını kontrol ettiği iddiasında olmak ya da devletlerarası savaşı teşvik ettiğini savunmak gibi. Bu ve benzer görüşleri tartışan tarihçi Niall Ferguson, şöyle yazmıştır:

"Görmüş olduğumuz gibi, savaşlar borçlu bir devleti, yenilgisi ve toprak kaybı sonucu faiz ödemelerini karşılayamaz duruma getirme riski taşıdığından var olan bono fiyatlarını da kötü etkilemektedir. 19’uncu yüzyılın ortalarına doğru, Rothschildler ticaretle uğraşmaktan fon yönetimine doğru kaymış, dikkatlice geniş devlet bonosu portföyleriyle ilgilenmekteydiler. Artık paralarını kazanmış olduklarından, olası bir savaştan kazanacakları, kaybedeceklerinden daha az hale geldi. Rothschildler, finansal ağırlıklarını Birleşik Krallık'ın arkasına koyarak, Napolyon Savaşları’nın kaderini belirlemişlerdi. Şimdi ise kenarda oturmayı tercih ediyorlar.”

(Soy ağacı)

VİRÜSÜ YAYAN AİLE TEORİSİ

Rothschildler hakkında bir başka komplo teorisi de ailenin asıl amacının, dünyadaki insan nüfusunu azaltmak olduğudur. Yani çıkardıkları savaşlar ve virüslerle, nüfusu dengede tutmaya çalışmaktadırlar. Bu teori sebebiyle birçok insan Rothschild Ailesi'ne sıcak bakmamaktadır. Örneğin, Svalbard'da bulunan küresel tohum deposunun yapılış amacı bu aileyle ilişkilendirilmektedir. Çünkü bu depo, olası felaketlerden sonra geriye kalacak insanlar için yapılmıştır. Bu, akla hemen hangi insanlar geriye kalacak sorusunu da getirmektedir.

(Baron David René de Rothschild; De Beers'in eski, N.M. Rothschild & Sons'in şu anki Fransız yöneticisi)

MAYER AMSCHEL ROTHSCHILD'IN SOYU

Mayer Amschel Rothschild'in vasiyetine göre, aile üyelerinden büyük bir itiraz olmadığı sürece yaşça en büyük erkek evlat Baron Rothschild, ailenin lideri olacaktır. Miras paylaşımı yapılmayacak ve aile serveti gizli tutulacaktır. Aile servetinin dışarı çıkmaması için kuzenler arası evlilik yapılacaktır. Ailenin şu anki baronu Jacob Rothschild, 4’üncü baron Rothschild'dir. Kendisinden sonra ise oğlu Nathaniel Philip Victor James Rothschild 5. baron Rothschild olacaktır.