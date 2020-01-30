Rumlardan Türk ürünlerine boykot çağrısı

Rumların her geçen gün Türk düşmanlığı artarak devam ediyor...

Güney Kıbrıs’ta un, süt,meyve, sebze,yumurta, et gibi temel tüketim ürün maliyeti Avrupa Birliği (AB) ortalamasından çok daha yüksek.

Para birimi olarak euro kullanan Rumlar, bu temel ihtiyaçlarını Avrupa'dan daha pahalıya temin etmiş oluyordu.

Rumlar, hal böyle olunca temel gıda ürünlerini Türkiye'den daha ucuza alıyor.

TÜRK ÜRÜNLERİNE BOYKOT ÇAĞRISI

Rum Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus, bir görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türk ürünlerinin satın alınmaması çağrısında bulunarak “İstilacıyı finanse etmemiz mümkün değildir.” ifadesini kullandı.

"YASAL OLARAK GELEN TÜRK ÜRÜNLERİNİ GÖRDÜM"

Theoharus; Türkiye’nin, AB Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi, Türkiye’nin tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile değil ama 27 ülkeyle anlaşma sağlamasının ardından, ülke piyasasında, yasal olarak ithal edilen Türk ürünlerinin dolaştığını gördüklerini belirtti.

"TÜRKLERE KAZANDIRMAYALIM"

Theoharus açıklamasında, ayrıca Rum vatandaşların, akaryakıt ve başka alışverişler için Kuzey’e yönelik günlük ziyaretleriyle,Türklere bağış yapmaması gerektiğini iddia etti.