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Rus basınından Türkiye'ye destek

TSK'nın terör örgütü YPG'ye yönelik Barış Pınarı operasyonuna Türkiye'nin sözde dostlarından tepki gelirken, Rus basını da "Gerçek dostlar savaşta beli oluyor" yorumu yaptı.

AA | 15.10.2019 - 07:42..
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Rus basınından Türkiye'ye destek

Rossiskaya Gazeta yazarı Yevgeni Şestakov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde geçen hafta Türkiye'nin Suriye'deki harekatının kınanması konusunda Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere ve Polonya tarafından verilen karar tasarısının ABD ve Rusya tarafından veto edildiğini hatırlattıktan sonra şu satırlarla devam etti:

Rus basınından Türkiye'ye destek

"RUSYA'NIN, BİR NATO ÜYESİNİ NATO'YA KARŞI SAVUNMASI İMKANSIZDI"

"Bundan sadece bir kaç yıl önce Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın bir NATO üyesini NATO üyelerinin tehditlerine karşı savunması imkansız bir şeydi. Görünen o ki Ankara 'gerçek dostlar savaşta belli olur' fikrine doğru yaklaşıyor. Türk yetkililer eski NATO müttefiklerine dair hayallerini bir kenara bırakıyorlar."

Rus basınından Türkiye'ye destek


"MÜLTECİLERİ TUTAN TÜRKİYE, AB'NİN HAYATINI KURTARDI"

"Türkiye'nin iki milyon Suriyeli mülteciyi Suriye'nin kuzeyine yerleştirme amacıyla Kürtlere karşı yürüttüğü harekat, AB açısından hayat kurtarıcı bir şey. Harekat yeni bir göçmen krizini önleyebilir. Fakat bir sebeple Brüksel bu detaylarla ilgilenmiyor."

"Bazı Avrupalı liderlerin Türkiye'nin Kürtlere karşı operasyonuna yönelik eleştirel açıklamalar yapma arzusu riskli ve yanlış bir fikir gibi görünüyor. Eski Dünya'nın ABD'nin askeri ya da mali desteği olmaksızın Ankara'yı durdurma şansı yok."


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