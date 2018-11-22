taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2888
Euro
6.0436
Altın
1227.88
Borsa
92697.62
Gram Altın
208.837

Rus medyası: Türk Akım'da Avrupa için rota belli oldu

TürkAkım projesinin Avrupa’ya uzanacak hattının, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya'dan geçeceği öne sürüldü.

AA | 22.11.2018 - 14:53..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Rusya'da yayın yapan Kommersant gazetesinin haberine göre, TürkAkım’ın Avrupa’ya uzanacak hattının geçeceği güzergah belirlendi.

YUNAN ÜZÜLECEK

TürkAkım üzerinden Bulgaristan ve Sırbistan'a doğalgaz sevkiyatının, 2020'de başlamasının beklendiğine işaret edilen haberde, Macaristan'a sevkiyatın ise 2021’de başlayacağı ve böylece söz konusu ülkelerin Ukrayna üzerinden doğalgaz alımını durdurabileceği ifade edildi.

Gazprom tarafından 2014’te iptal edilen Güney Akım projesinde, önerilen rotanın benzerinin planlandığı kaydedilen haberde, Avrupa’da, projeye yönelik itirazların devam edeceği ancak Gazprom'un bu kez mevzuatlara daha uygun hareket edeceği belirtiliyor.

Haberde, Bulgartransgaz şirketinin, Ocak 2021'e yönelik Türkiye'ye girecek 15.8 milyar metreküplük doğalgaz kapasitesi için ihaleye çıkacağı, Macaristan, Slovakya ve Avusturya’nın da benzer ihaleler düzenleyeceği ifade edilirken, deniz kısmı inşaatı biten projede iki hattın da 2020’de devreye alınmasının beklendiği aktarıldı. Söz konusu rotanın hayata geçmesi halinde Gazprom’un, Ukrayna üzerinden gönderilen doğalgazı 2022’den itibaren kesebileceği öne sürülüyor.

Rus medyası: Türk Akım'da Avrupa için rota belli oldu

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak.

Projede ikinci hattın, Yunanistan üzerinden İtalya'ya veya Bulgaristan üzerinden Sırbistan'a ulaştırılması değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyordu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

Murat Yeni'ye FETÖ gözaltısı

210
Osmaniye'de iş güvenliği

Osmaniye'de iş güvenliği

156
Muharrem İnce'nin adaylık şartı

Muharrem İnce'nin adaylık şartı

137
Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

Para vermeyen kişiyi bıçaklayan değnekçi serbest kaldı

839
Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

Malatya'da trafik kazası: 7 ölü 15 yaralı

66
İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

İran: ABD uçak gemileri menzilimizde

122
Almanya'da 'Seküler İslam Girişimi' kuruldu

Almanya'da 'Seküler İslam Girişimi' kuruldu

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir