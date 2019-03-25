‘Soğuğun efendisi’ olarak sosyal medyada ünlenen Oleg Rezanov, yine akılalamz bir olaya daha imza attı.

Rus sporcu dünya rekoru kırdı ViDEO

-23 DERECEDE YARI ÇIPLAK ATLADI

Yakutistan Paraşütçülük Federasyonu konuyla ilgili yapılan açıklama yaparak atlayışı doğruladı. Rusya'ya bağlı Yakutistan semalarında -23 derecede atlayış yapan Rezanov, dünya rekoru da kırmış oldu.

REKOR KIRDI

Rus sporcu Rezanov, bu atlayışla birlikte aşırı sert koşullarda hayatta kalmaya yönelik 12. dünya rekorunu kırmış oldu.