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Rus sporcu dünya rekoru kırdı

Rus sporcu Oleg Rezanov, eksi 23 derece soğukta yarı çıplak uçaktan atladı.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 09:10..
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‘Soğuğun efendisi’ olarak sosyal medyada ünlenen Oleg Rezanov, yine akılalamz bir olaya daha imza attı.

Rus sporcu dünya rekoru kırdı

Rus sporcu dünya rekoru kırdı ViDEO

-23 DERECEDE YARI ÇIPLAK ATLADI

Yakutistan Paraşütçülük Federasyonu konuyla ilgili yapılan açıklama yaparak atlayışı doğruladı. Rusya'ya bağlı Yakutistan semalarında -23 derecede atlayış yapan Rezanov, dünya rekoru da kırmış oldu.

Rus sporcu dünya rekoru kırdı

REKOR KIRDI

Rus sporcu Rezanov, bu atlayışla birlikte aşırı sert koşullarda hayatta kalmaya yönelik 12. dünya rekorunu kırmış oldu.

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