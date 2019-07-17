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Rusya, AB ile diyaloğa hazır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB ile güncel konularda iletişime açık olduklarını belirtti.

AA | 17.07.2019 - 15:19..
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB'ye göz kırptı.

AB İLE DİYALOG HAZIRLIĞI

Putin, Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) ile güncel siyasi, ekonomik ve sosyal konularda yapıcı diyaloğa hazır olduğunu bildirdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, AB Komisyonu Başkanlığı görevine gelmesi nedeniyle Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'e kutlama mesajı gönderdi.

Rusya, AB ile diyaloğa hazır

"PUTİN DİYALOĞA HAZIR"

Leyen'in, AB ile Rusya arasında eşit ve karşılıklı ortaklığın sağlanmasına hizmet edeceğine inancın belirtildiği açıklamada, "Vladimir Putin, Rusya'nın AB ile güncel siyasi, ekonomik ve sosyal konularda yapıcı diyaloğa hazır olduğunu vurguladı." ifadesi kullanıldı.

Dün Avrupa Parlamentosu (AP), AB Komisyonu Başkanlığı'na Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanmasını onaylamıştı.

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