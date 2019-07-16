Rusya, kutuplar için yeni gemi inşa edecek

Rus devlet şirketi Birleşik Gemi İnşaatı Şirketi (OSK) buza karşı dayanıklı kruz gemileri inşa ederek meraklılarını Arktik Okyanusu’na götürmeyi planladığını açıkladı.

Kutup turizminin parçası olacak gemilerin Murmansk ve Barentsburg kentindeki limanlardan kalkması bekleniyor.

TURİSTLERİN YENİ GÖZDESİ OLACAK

Gemi sektöründe Rusya’nın en büyük devlet gemi inşa şirketi olan Birleşik Gemi İnşaatı Şirketleri’nin (OSK) Başkanı Aleksey Rahmanov, “Yolcu gemileri ve özellikle de kuzey kutbu seferleri, turistlerin yeni gözdesi olacak. Bu sektöre yönelik ilginin de, diğer kruz gemisi ile seyahat sektörünün diğer alanlarına nazaran daha hızlı büyüdüğünü gözlemliyoruz. Genellikle biletlerimizin tümü altı ay öncesinden tükenmiş oluyor” açıklamalarını yaptı.

MALİYETİ 300 MİLYON DOLAR

Rahamov’un açıklamasına göre, gemilerin her biri 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Gemi başına inşaat maliyeti ise 300 milyon dolara (Yaklaşık 1 milyar 700 milyon Türk lirası) yakın.