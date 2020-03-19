Rusya yeni navigasyon uydusunu uzaya gönderdi

Rusya, uzaydan Dünya'yı gözlemlediği Glonass-M ile Glonass radyo tabanlı navigasyon sistemini yeniliyor. Şu anda yörüngede bulunan 24 farklı Glonass-M uydusunun büyük bir çoğunlu yenilenirken, kalan uyduların yenilenme işlemine ise devam ediliyor.

Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) öncülüğünde, Soyuz-2.1B fırlatma aracıyla uzaya yeni bir Glonass-M uydusu gönderildi.

Fırlatma, Rusya’nın Arhangelsk bölgesinde bulunan Plesetsk Uzay Üssü’nden gerçekleştirildi. Başarılı şekilde yapılan ateşlemenin ardından roket, uzaya doğru yola çıktı.

UYDU YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

Tüm anları merkezi kontrol sistemlerinden izlenen roket, uyduyu uzay boşluğuna bıraktı. Fırlatma ile ilgili yapılan açıklamada, uydunun başarıyla yörüngesine ulaştığı belirtildi.

GLONASS UYDULARI DÜNYA'YI GÖZLEMLİYOR

Sovyetler Birliği tarafından 1976 yılında projelendirilen Glonass uydu sistemleri kapsamında, 2001 yılında uzaya 7 adet uydu fırlatılmıştı.

Rusya, uzaydan Dünya'yı gözlemlemek için günümüzde bun uydulardan 24 adet kullanıyor.

Görevini tamamlayan Glonass uyduları ise Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından yenileniyor.