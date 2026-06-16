Rusya'da eğitim uçuşu yapan stratejik bombardıman uçağı düştü

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk kentinde eğitim uçuşu yapan Tupolev Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçakta mühimmat bulunmadığını ve iniş için alçalmaya başladığı sırada kazanın gerçekleştiğini belirtti.

Uçaktaki mürettebatın paraşütle atladığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedeni henüz bilinmezken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Rus basını ise uçağın Belaya Hava Üssü'nde konuşlu olduğunu aktararak söz konusu üssün Ukrayna'nın 'Örümcek Ağı Operasyonu' olarak adlandırılan geniş çaplı insansız hava aracı saldırıları sırasında saldırıya uğrayan Rus hava üslerinden biri olduğuna dikkat çekti.