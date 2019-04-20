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Rusya'da elektrik direği kadının üzerine yıkıldı

Arızalanan elektrik direği için yapılan çalışma sırasında kafasına direğin yıkılmasıyla sarsılan kadın, acilen hastaneye kaldırıldı.

İHA | 20.04.2019 - 14:32..
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Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde bir sokakta, elektrik arızası meydana geldi.

Direğe çıkan teknisyen telleri tekrar bağlamaya başladığı sırada ağaç, direk ağırlığa fazla dayanamadı. Direk orada bulunan kadının kafasına düştü.

DİREK AĞIRLIĞA DAYANAMADI, KADININ ÜZERİNE YIKILDI

Rusya'da yaşanan feci olayda, arıza nedeniyle elektrik şirketine haber verildi. Elektrik şirketi tarafından arızanın gerçekleştiği sokağa bir teknisyen gönderildi. Teknisyen, sokaktaki bir direkte tellerden birinin koptuğunu gözlemleyince direğe çıkmaya karar verdi. Direğe çıkan teknisyen telleri tekrar bağlamaya başladığı sırada ağaç, direk ağırlığa fazla dayanamadı. Kökünden çürük olduğu öğrenilen direk, üzerindeki teknisyenle birlikte aniden yıkıldı. Direk, evinin önündeki köpeğiyle meşgul olan yaşlı kadının üzerine devrildi.

Rusya'da elektrik direği kadının üzerine yıkıldı

Rusya'da elektrik direği kadının üzerine yıkıldı


BEYİN TRAVMASI GEÇİREN KADIN YOĞUN BAKIMDA

Kadının ağır yaralı olduğunu gören komşusu, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının, beyin travması geçirdiği ve vücudunun bazı kısımlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Kadın yoğun bakıma alındı.
Olayda kadının yanındaki köpek ise ezilmekten kaçarak kurtuldu.
Elektrik şirketi tarafından, elektrik direğinin sağlam olup olmadığını kontrol etmediği gerekçesiyle teknisyen hakkında soruşturma başlatıldı.

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