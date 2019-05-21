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Rusya'daki kazada elektrik direği aracın üstüne düştü

Moskova'da sağ tarafından gelen aracı görmeyen cip, diğer araca vurdu. Araç sağa doğru savruldu, elektrik direğine çarptı. Elektrik direğinin yıkılmasıyla otoyolda felaketin eşiğinden dönüldü.

İHA | 21.05.2019 - 13:16..
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Rusya’nın başkenti Moskova’da lüks bir cip, arkasından gelerek sağına geçen diğer cipe çarptı. Sollama yapmak isterken yaşanan kazada, darbe alan cipin sürücüsü aracının kontrolünü kaybedince yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

ELEKTRİK KABLOLARI ARAÇLARIN ÜSTÜNE SAÇILDI

Çarpan cip de çarpmanın etkisiyle, başka araçların üstüne gitti. Elektrik direğine çarpan cip, ters döndü. Bu esnada elektrik direğinde araçların üstüne yıkıldı. Elektrik direğinin araçların üstüne yıkılması nedeniyle birçok elektrik kablosu da araçların üstüne saçıldı.

Rusya'daki kazada elektrik direği araçların üstüne devrildi VİDEO

SORUŞTURMA AÇILDI

Yıkılmadan sonra elektrik kablolarında patlamalar görüldü. Tam bir kargaşaya neden olan kazadan sonra olay yerine kurtarma ekiplerinin ulaştığı, elektrik direğine çarpan cipin sürücüsünün hafif yaralı olduğu kazada kimsenin zarar görmediği öğrenildi. Moskova bölgesi savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma açıldı.

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