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Rusya'dan ABD'ye: Devletlerin iç işlerine karışmayı bırak

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Venezuela'da 'yapay kriz yaratmakla' suçladığı ABD'yi eleştirdi.

AA | 11.04.2019 - 03:04..
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BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela'daki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Nebenzia, Venezuela'daki krizin, dışardan yapılan müdahalelerden kaynaklandığını ve dış müdahalelerin bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

"VENEZUELA DA MI IRAK GİBİ OLSUN?"

Irak, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki krizlerden, Batı'nın müdahalesini sorumlu tutan Nebenzia, ''Venezuela'da da mı aynı şeyleri görmek istiyorsunuz?'' diye sordu.

Rusya'dan ABD'ye: Devletlerin iç işlerine karışmayı bırak

"ABD, VENEZUELA'DA YAPAY KRİZ YARATIYOR"

ABD'nin Venezuela politikasını reddettiklerini söyleyen Nebenzia, ''Bir yandan yaptırımlar getirerek Venezuela'nın boğazını sıkıyorsunuz ve ülkenin gelişimini engelliyorsunuz, diğer taraftan Batı'daki bankalarda Venezuelalıların varlıklarına utanmadan el koyuyorsunuz" ifadesini kullandı.

Nebenzia, ABD'yi 2013 yılından beri Venezuela'yı milyonlarca dolar zarara uğratmakla ve ''ülkede yapay bir kriz yaratarak Maduro yönetimini devirmeye çalışmakla" suçladı.

Rusya'dan ABD'ye: Devletlerin iç işlerine karışmayı bırak

"ABD, DİĞER DEVLETLERİN İÇİNİ KARIŞTIRMAYI BIRAKMALI"

Büyükelçi Nebenzia, "ABD'yi bir kez daha Venezuelaların ve diğer halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul etmeye çağırıyoruz. Amerika'yı tekrar harika yapmak istiyorsanız ki hepimiz bunu içtenlikle görmek istiyoruz, diğer devletlerin iç işlerine karışmaya son verin" şeklinde konuştu.

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