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Rusya'dan Fırat'ın doğusu operasyonu açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda yapmayı planladığı operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

AA | 02.10.2019 - 18:20..
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fırat'ın doğusu operasyon planının Türkiye ve Suriye yönetimi arasında etkileşim olmasını temenni ettiklerini ve tarafların anlaşabileceklerini iletti.

''ABD, KÜRTLERİ KULLANIYOR"

Bakan Lavrov; "ABD, Fırat'ın doğusunda çok tehlikeli bir oyun içinde. Hedefleri, bu bölgeyi Suriye’den izole etmek. ABD, bölgedeki pozisyonlarını güçlendirmek için Kürtleri, Araplara ait bölgelere kaydırmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca Lavrov, Suriye'deki askeri varlıklarını bölgede barış ortamı kurulana dek koruyacaklarını vurguladı.

Rusya'dan Fırat'ın doğusu operasyonu açıklaması

PUTİN DE OPERASYONU DESTEKLİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilerin yönelttiği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 27. Dönem Üçüncü Yasama Yılı'nın açılışında yaptığı genel kurul konuşmasından sonra Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda "Bunların hepsinin açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Sözcü Peskov, gelişmeyi izlediklerini ve Vladimir Putin'in de çok defa Türkiye'nin topraklarını terörist unsurlardan koruma konusunda yasal hakkı olduğunu ifade ettiğini hatırlatarak; "Türk tarafının kabul ettiği Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğü konusundaki tezin ön koşul olduğunu." dile getirdi.

Rusya'dan Fırat'ın doğusu operasyonu açıklaması

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