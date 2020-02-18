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Rusya'dan İdlib müzakerelerine ilişkin açıklama

Moskova'da bir araya gelen Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından "İki taraf da mevcut anlaşmalara bağlı kalmayı teyit etti" açıklaması yapıldı.

İHA | 18.02.2020 - 21:48..
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İdlib'de rejim güçlerinin Türk askerine saldırmasından sonra yaşanan gelişmelerin ardından Rusya ile Türkiye arasında Ankara'daki heyetler arası ilk görüşmenin ardından Moskova'da gerçekleşen ikinci görüşme de tamamlandı.

Dün başlayan görüşmelerin bugün tamamlanmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama geldi.

"MEVCUT ANLAŞMALARA BAĞLI KALINACAK"

Açıklamada, "Her iki taraf da terörle mücadeleye devam ederken gerginliği azaltmak ve insani durumu hafifletmek için gereken önlemleri sağlayan mevcut anlaşmalara bağlı kalmayı teyit etti" ifadeleri kullanıldı.

"İSTİKRAR SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TEMELİNE BAĞLI"

Açıklamada ayrıca, "Görüşmede, İdlib ve Suriye'nin diğer bölgelerinde uzun vadeli güvenlik ve istikrarın sağlanmasının ülkenin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılık temelinde mümkün olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

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