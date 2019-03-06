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Rusya'dan 'silahlanma yarışı'na tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin güvenlik için oluşturduğu tehditler yüzünden yeni silahlanma yarışına girişmeyeceklerini belirtti.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 23:09..
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan ile ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin başrolünde sürekli güvenliğimize yönelik oluşturulan tehditlere nasıl yanıt vereceğimiz konusundaki duruşumuz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından defalarca dile getirildi. Putin, yeni silahlanma yarışına girişmeyeceğimizi birçok kez vurguladı." dedi.

"SAYISIZ TEKLİFLERİMİZ YANITSIZ KALDI"

Yeni koşullarda stratejik istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan görüşmeleri hiçbir zaman reddetmediklerini kaydeden Lavrov, "Yazılı olarak da iletilenler dahil tüm sayısız tekliflerimizin yanıtsız kalması bizim suçumuz değil. Devlet Başkanımızın da dediği gibi tüm teklifler masada kalıyor ama bir daha Batılı partnerlerimizi bu konuda rahatsız etmeyeceğiz. Onların bu tekliflerle ilgili bilgisi var. Olgunlaştıklarında hoş gelsinler." ifadelerini kullandı.

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