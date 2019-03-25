Venezuela'da ABD'nin desteğini alan Juan Guaido'ya, Rusya'dan Maduro misillemesi geldi.

10 BİN KİLOMETRE MESAFE GELDİLER

Moskova’dan kalkan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-124 ve dünyanın en uzun menzilli yolcu jeti Ilyuşin Il-62, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta bulunan Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’na indi. Rus uçakları, toplam 10 bin kilometrelik mesafe kat etti.

Burada uçakları karşılama törenine, hem Venezuela protokolünden hem de Rus protokolünden önemli isimler katıldı.

ÜLKEYE 99 ASKER GÖNDERİLDİ, TONLARCA MALZEME İNDİ

Uçakların indiği sırada havalimanı çevresinde, büyük güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi. Venezuela basını, uçaklarla ülkeye Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Vasily Tonkoshkurov ve toplam 99 askerin geldiğini iddia etti. Kargo uçağından ise 35 ton ağırlığında malzeme indirildi.

Rusya’dan Venezuela’ya tıbbi ve askeri yardım iddiası

MADURO İLAÇ DESTEĞİNİN HABERİNİ VERMİŞTİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz hafta Rusya’nın ilaç getireceğini açıklamış, şubat ayında ise 300 tonluk Rus yardımlarının açıkladığını belirtmişti. Rusya tarafından Venezuela’ya yine asker gönderilirken, 2 ay önce Venezuela ve Rusya orduları ortak tatbikat gerçekleştirmişti.

GUAİDO'YU BESLEYEN ABD'YE RUSYA'DAN MİSİLLEME

Venezuela'da ABD'nin desteğini alan Juan Guaido, 23 Ocak'ta başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve ABD'nin yanı sıra birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini almıştı. Guaido için ülkeye giden uçaklarda toplam 180 ton gıda ve ihtiyaç malzemesi bulunduğunu ifade eden ABD darbe hazırlıkları yaparken, Rusya'dan Maduro misillemesi geldi.

Maduro, son olarak ülkesinin ilaç almak için kullanacağı 5 milyar dolarının yaptırımlarla rehin tutulduğunu söylemişti. Rusya'nın gönderdiği askeri ve tıbbi yardım Venezuela'da fitili ateşlemek için geri sayıyor.



