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Rusya'dan YPG'ye çağrı: Esad'a katılın

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, YPG'nin en kısa sürede Suriye ordusuna katılmasını umduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 25.11.2019 - 20:30..
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Rusya'dan YPG'ye çağrı: Esad'a katılın

Türkiye'nin son zamanlardaki sözde müttefiklerinden Rusya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde YPG'li teröristlere karşı başlattığı operasyonlar için skandal açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, YPG ve Suriye hükümeti arasındaki görüşmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"YPG NE KADAR KISA SÜREDE KATILIRSA O KADAR İYİ"

Sputnik’te yer alan habere göre, gazetecilerin “YPG, Suriye ordusuna ne zaman dahil olabilir?” sorusuna Bogdanov, “Umarız olur. Ne kadar erken, o kadar iyi” yanıtını verdi.

YPG ile Suriye hükümetinin diyalog kurmasını desteklediklerini kaydeden Bogdanov, “Suriye’nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine saygı ilkeleri temelinde barışçıl çözüme ilgi duyan tüm taraflarla iletişim halindeyiz” dedi.

YPG, Suriye hükümetinin “Suriye ordusuna katılma” çağrısına “YPG’nin yapısını tanıyacak ve koruyacak bir çerçevede Suriye askeri teşkilatının yeniden yapılandırılması için sağlam bir mekanizma oluşturulmalı” yanıtını vermişti.

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